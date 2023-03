Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei warnt: Haustürbetrüger sind aktuell unterwegs

Dortmund (ots)

Die Polizei Dortmund warnt: Im Klinikviertel sind derzeit Haustürbetrüger unterwegs! Seien Sie daher bitte aufmerksam und schützen Sie sich und andere vor Kriminellen.

Zwei Fälle sind der Polizei bisher aus der Humboldt- und der Kurzen Straße bekannt geworden. Sie ereigneten sich im Zeitraum etwa zwischen 10.15 und 11 Uhr. Auch wenn in einem Fall von männlichen Tätern und in dem anderen von weiblichen die Rede ist, kann ein Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet die Dortmunderinnen und Dortmunder daher um Wachsamkeit!

In einem der beiden Fälle verschafften sich zwei Frauen unter einem bisher noch nicht weiter konkretisierten Vorwand Zugang zu der Wohnung einer Seniorin an der Kurzen Straße. Eine der Täterinnen lenkte die Frau ab, während die andere Schmuck aus der Wohnung entwendete. Im zweiten Fall gaben sich drei Männer an der Humboldtstraße an der Wohnungstür eines Seniors als Wasserwerker aus. Auch sie gelangten so in die Wohnung, der Mann wurde abgelenkt und seine Geldbörse entwendet.

Die Polizei warnt vor diesen Betrügern und rät:

- Es ist Ihr gutes Recht fremde Menschen nicht in Ihre Wohnung oder Ihr Haus zu lassen, wenn diese sich nicht angekündigt haben oder von Ihnen eingeladen wurden!

- Lassen Sie daher bei Fremden an der Tür - egal welches Anliegen sie haben - immer Misstrauen walten! Sei es ein Handwerker, den Sie oder gegebenenfalls Ihr Vermieter nicht angefordert haben, eine fremde Person, die um Hilfe bittet, aber dafür unbedingt Ihre Wohnung betreten möchte, oder ein Vertreter einer Behörde, den Sie nicht erwarten.

- Sollten Sie auch nur leise Zweifel an der Echtheit des Anliegens haben, lassen Sie diese Person nicht in Ihre Wohnung! Ziehen Sie im Zweifel Nachbarn hinzu oder rufen Sie direkt die Polizei an unter 110.

- Straftäter sind leider kreativ. Die Betrugsmaschen an der Haus-/Wohnungstür variieren. Manche Betrüger geben sich als Handwerker, Wasserwerker, Verkäufer, Spendensammler aus. Hier gilt: Sollte ein Besucher ein ernsthaftes Anliegen haben, wird er sich von Ihnen vertrösten lassen, Ihnen Kontaktdaten geben, damit Sie einen Termin mit Firma, Behörde o.ä. machen können

- Die Überprüfung von Ausweisen reicht nicht. Rufen Sie die Firma an, für die der Besucher oder die Besucherin zu arbeiten vorgibt.

- Wichtig ist zudem: Sollte eine verdächtige Person bei Ihnen geklingelt haben, verständigen Sie bitte die Polizei unter 110 - egal, ob es zu einem Betrug gekommen ist oder nicht. Denn Betrügerinnen und Betrüger lassen nicht nach. Sie werden es in der Nachbarschaft oder in der Stadt weiter versuchen.

- Wenn Sie verdächtige Personen in Ihrem Wohnumfeld sehen - heute auch konkret im Bereich Klinikviertel und Umgebung - scheuen Sie sich nicht die 110 zu wählen und uns Ihre Beobachtungen zu melden.

- Und eine letzte Bitte: Klären Sie die Menschen - gerade ältere - in Ihrem Umfeld auf! Auch Sie können so helfen, derartige Taten zu verhindern.

