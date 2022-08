Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 25-jähriger Mann in Rostock mit unbekannter Flüssigkeit angesprüht

Rostock (ots)

Am späten Samstagabend des 28.08.2022 wurde ein Anwohner in der Mecklenburger Allee in Rostock-Lichtenhagen durch unbekannte Täter mit einer noch unbekannten Flüssigkeit angegriffen. Gegen 23:00 Uhr klopften die Tatverdächtigen gegen die Fensterscheibe des 25-jährigen Deutschen. Nachdem dieser sein Fenster geöffnet hatte, sprühten ihm mehrere maskierte Tatverdächtige eine größere Menge einer unbekannten Flüssigkeit ins Gesicht und auf den nackten Oberkörper. Durch die Flüssigkeit verspürte der Geschädigte ein starkes Brennen auf der Haut. Weiterhin war die Haut an den betroffenen Stellen stark gerötet. Nach einer ersten Dekontamination durch die Feuerwehr wurde der 25-Jährige zur weiteren medizinischen Versorgung ins Rostocker Klinikum verbracht. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb erfolglos. Hinweise zur Tat und den Tatverdächtigen nehmen das Polizeirevier in Lichtenhagen unter der TelNr.: 0381-77070 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Weiter kann auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden. Ob das Motiv der Tathandlung im Zusammenhang mit einem Zwischenfall am Rande einer Versammlung am Samstag in Rostock steht, wird ebenfalls geprüft. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

