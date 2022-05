Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Hotel - Tresor entwendet

Wolfsburg (ots)

Warberg, An der Burg

10.05.2022, 01.00 Uhr - 05.00 Uhr

Unbekannte sind am frühen Dienstagmorgen in ein Hotel in der Straße An der Burg eingebrochen. Dabei dürfte der materielle Schaden höher sein, als die tatsächliche Beute.

Nach derzeitigen polizeilichen Kenntnissen gelangten die Unbekannten am frühen Dienstagmorgen zwischen 01.00 Uhr und 05.00 Uhr auf das Gelände des Hotels in der Straße An der Burg.

Hier verschafften sie sich auf noch zu klärende Art und Weise Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Danach begaben sie sich scheinbar zielsicher in die Rezeption und durchsuchten hier alle Schubladen und Schränke nach sich lohnender Beute. Die angrenzenden Büros wurden nachdem die Türen mit brachialer Gewalt geöffnet wurden ebenso betreten und durchsucht.

Aus einem Büro entwendeten sie einen kleinen Wandtresor mit derzeit unbekanntem Inhalt, sowie ein Tablet.

Anschließend flüchteten sie scheinbar unerkannt.

Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei meldete sich ein Zeuge und führte die Beamten zu dem kleinen Wandtresor, den er ohne Inhalt am Güldenspringbach entdeckt hatte. Der Tresor wurde von den Beamten zwecks Spurensicherung sichergestellt.

Die Polizei hofft darauf, dass Be- bzw. Anwohner des Hotels oder der Straßen An der Burg und Steinweg verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

