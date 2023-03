POL-DO: Raub auf Lebensmittelgeschäft in Dortmund-Mitte - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 240 Am Sonntagmittag (5. März) fand ein 23-jähriger Dortmunder eine fremde Sporttasche in seiner Gartenanlage in der Straße Froschlake in Dortmund-Marten. Als er diese öffnete, stellte er einen Sprengsatz fest. Die Polizei erschien vor Ort und konnte den Sprengsatz entfernen. Ersten Angaben zufolge fand der Dortmunder die Tasche in seinem Garten. Als er die Tasche näher in Augenschein nahm, ...

