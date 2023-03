Polizei Dortmund

POL-DO: Sprengsatz in Dortmund-Marten aufgefunden

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 240

Am Sonntagmittag (5. März) fand ein 23-jähriger Dortmunder eine fremde Sporttasche in seiner Gartenanlage in der Straße Froschlake in Dortmund-Marten. Als er diese öffnete, stellte er einen Sprengsatz fest. Die Polizei erschien vor Ort und konnte den Sprengsatz entfernen.

Ersten Angaben zufolge fand der Dortmunder die Tasche in seinem Garten. Als er die Tasche näher in Augenschein nahm, stellte er fest, dass Kabel daraus hervorschauten. Er öffnete die Tasche und fand darin Benzinflaschen, Kabel und einen Zünder. Der 23-Jährige rief daraufhin sofort die Polizei.

Die Beamten sperrten den Fundort großzügig ab und evakuierten zwei Wohnhäuser in der Umgebung. Gemeinsam mit Experten konnten alle aufgefundenen Gegenstände separat voneinander entfernt werden. Ersten Ermittlungen zufolge ging von den Gegenständen keine Gefahr aus.

Die weiteren Ermittlungen laufen.

