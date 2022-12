Lübeck (ots) - Bereits am 25. November 2022 (Freitag) kam es in der Dummersdorfer Straße in Lübeck Kücknitz zu einem versuchten Raubüberfall auf einen Kiosk. Ein bislang unbekannter Mann betrat den Laden und forderte von der Inhaberin die Herausgabe von Bargeld. Als diese ihren Mann hinzurief, flüchtete der Täter. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Es war etwa ...

mehr