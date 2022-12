Lübeck (ots) - Am Sonntag (04.12.2022) kam es in einem Restaurant in Pönitz am See zu einem tragischen Unglück. Ein Hund wurde durch einen anderen Hund so stark gebissen, dass dieser noch vor Ort verstarb. Etwa gegen 18:50 Uhr befanden sich zwei Eheleute aus Timmendorfer Strand in einem Restaurant in Pönitz am See. Mit dabei hatten sie ihren kleinen Hund, einen ...

