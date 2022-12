Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Pönitz am See

Tragisches Ereignis in Pönitz am See

Lübeck (ots)

Am Sonntag (04.12.2022) kam es in einem Restaurant in Pönitz am See zu einem tragischen Unglück. Ein Hund wurde durch einen anderen Hund so stark gebissen, dass dieser noch vor Ort verstarb.

Etwa gegen 18:50 Uhr befanden sich zwei Eheleute aus Timmendorfer Strand in einem Restaurant in Pönitz am See. Mit dabei hatten sie ihren kleinen Hund, einen Bolonka. Er hielt sich während des Besuches unter dem Tisch seines Frauchens und seines Herrchens auf.

Zwischenzeitlich betrat ein weiteres Pärchen das Lokal, welches ebenfalls einen Hund, einen Deutschen Doggenmix, mit sich führte. Die Urlauber aus Schwabach nahmen zwei Tische weiter Platz. Nach dem Essen ging der Bolonka an dem Tisch der anderen Gäste vorbei. In dem Moment schnappte die Dogge der Urlauber zu und verbiss sich im Kopf des Hundes der Timmendorfer. Nur unter Zuhilfenahme eines Kochlöffels konnte der Schwabacher den Biss lösen. Vorherige sofort eingeleitete Versuche durch den Mann schlugen fehl.

Leider konnte im Anschluss nur noch der Tod des Bolonka festgestellt werden. Gegen die Hundehalterin des Doggenmix und ihren Begleiter wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Hundegesetz Schleswig-Holstein gefertigt.

