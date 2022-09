Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen A81/ Lkr. Tuttlingen) Mehrere Planen bei Aufliegern aufgeschlitzt

Geisingen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag auf dem Parkplatz "Unterhölzer Wald" an der Autobahn 81, Fahrtrichtung Stuttgart nach Singen, einen Diebstahl begangen. Die unbekannten Täter schnitten an mehreren Sattelanhängern mit Planenaufbau in die Plane ein, während die Fahrer in der Kabine schliefen. Nach der Sichtung der Ladung brachen sie bei mindestens einem Sattelauflieger die Metallplombe mit Gewalt auf und klauten mehrere Kartons von der Ladefläche. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Personen, die im betreffenden Zeitraum auf dem Autobahnparkplatz Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei in Zimmern ob Rottweil, Tel. 0741 34879-0, zu melden.

