Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Hoher Sachschaden nach Unfall

Tuttlingen (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 40.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, den eine Autofahrerin am Sonntag kurz nach Mitternacht auf der Königstraße verursacht hat. Eine 22-Jährige war mit einem BMW auf der Königstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung zur Alleenstraße stieß die BMW-Fahrerin mit einer von links kommenden vorfahrtsberechtigten 32-jährigen Fahrerin eines Audi zusammen. Durch den Aufprall wurde der Audi auf die dortige Ampelanlage geschoben. Bei beiden Autos lösten die Airbags aus. Die 32-Jährige verletzte sich dabei leicht und begab sich selbstständig in eine Klinik. Abschlepper kümmerten sich um die Wagen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden am BMW auf eine Höhe von rund 15.000 Euro und am Audio auf ungefähr 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell