In der Nacht zu Sonntag (04.12.2022) kam es in der Wallstraße in Lübeck zu einem Unfall, bei dem der Fahrer eines BMW in einer Rechtskurve mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn abkam und dort gegen einen Baum prallte. Anschließend flüchtete der Fahrer fußläufig. Sein Beifahrer wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 01:40 Uhr des Sonntagmorgens fuhr ein 22-jähriger Ostholsteiner mit seinem PKW BMW der 3-er Baureihe von der Mühlenstraße kommend die Wallstraße entlang in Richtung Possehlstraße. In einer Rechtskurve auf Höhe der Zuwegung zum Sportpark Buniamshof kam der junge Mann aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum.

Bei dem Zusammenstoß wurden der Baum und das Fahrzeug massiv beschädigt. Die Airbags lösten aus. Eine Zeugin beobachtete, wie der Fahrzeugführer zu Fuß flüchtete. Der Beifahrer, ein 20-jähriger Lübecker, wurde mit Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zum Unfallhergang konnte er vor Ort nicht machen. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, an der mehrere Streifenwagenbesatzungen, ein Diensthund und auch eine Wärmebildkamera zum Einsatz kamen, konnte der Fahrer nicht gefunden werden.

Er selbst meldete sich jedoch am Sonntagnachmittag bei der Polizei und gab an, gefahren zu sein. Der Unfallhergang und auch die Ursache sollen nun in einer Vernehmung geklärt werden. Gegen den Ostholsteiner, der auch Halter des Wagens ist, wird jetzt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und wegen eines Verstoßes gegen die Vorschriften der Geschwindigkeit ermittelt. Sein Fahrzeug wurde zum Zweck der Spurensicherung sichergestellt und musste dazu abgeschleppt werden.

