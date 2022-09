Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Pkws in der Gemeinde Hatten

Delmenhorst (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Montag, 12. September 2022, in der Gemeinde Hatten ein Pkw in Brand geraten.

Ein Bewohner eines Hauses an der Bümmersteder Straße in Hatten stellte gegen 11:30 Uhr fest, dass ein auf der Einfahrt geparkter Pkw brannte. Bis zum Eintreffen der verständigten Feuerwehr wurde das Feuer mit einem Feuerlöscher eingedämmt. Elf Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hatten/Sandkrug löschten den Brand endgültig.

Am Pkw entstand erheblicher Schaden, der etwa 15.000 Euro betrug. Für die Bergung musste ein Abschleppunternehmen verständigt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell