POL-DO: Internationaler Gedenktag für die im Einsatz zu Tode gekommenen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten - Auch das PP Dortmund trauert um die Verstorbenen.

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0247 Am Montagabend (6. März) kam es gegen 21.55 Uhr zu einem Raub auf ein Lebensmittelgeschäft an der Hohen Straße in Dortmund-Mitte. Ein Mann hielt zwei Angestellten des Supermarktes eine Waffe vor und erbeutete so eine mittlere dreistellige Bargeldsumme. Ersten Angaben zufolge betrat ...

mehr