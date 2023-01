Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Betrüger leider erfolgreich

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Montagnachmittag wurde eine 89-jährige Lippstädterin Opfer dreister Betrüger. Die Seniorin erhielt einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten, der sich als Heiko Ostermann vorstellte. Er verwickelte die Dame in ein Gespräch und gab vor, ein Verfahren zusammen mit der Staatsanwaltschaft Paderborn gegen einen Bank-Mitarbeiter der Finanzabteilung zu bearbeiten. Um ihr Vermögen abzusichern, solle die Seniorin Geld und Schmuck von ihrer Bank abholen und an einen Praktikanten der Polizei übergeben. Die völlig überrumpelte Dame holte anschließend Bargeld von ihrer Hausbank ab und übergab einem Mann, der wenig später an ihrer Haustür klingelte, einen Umschlag mit dem geforderten Geld und Goldschmuck. Der Mann entfernte sich danach sofort mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Wenig später berichtete die Seniorin ihrer Tochter von dem Betrug. Diese verständigte umgehend die Polizei. Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 20 bis 30 Jahre alt, cirka 1,75 Meter groß. Er trug eine Mütze und einen medizinische Maske. Zeugen, die Hinweise auf eine verdächtige Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941 91000 bei der Polizei zu melden. Die "falschen" Polizisten versuchen immer wieder mit ihren bekannten Geschichten, die Angerufenen dazu zu bewegen, Auskünfte über Wertsachen zu geben oder Geldbeträge und Wertsache zu übergeben. Bitte geben Sie keine Auskünfte über persönliche Daten und legen Sie einfach auf. Präventionshinweise zu dem Thema "Falsche Polizei" finden Sie auf der Internetseite der Polizei unter https://soest.polizei.nrw/artikel/falsche-polizei-am-telefon (dk)

