Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Junger Radfahrer verletzt

Werl (ots)

Am Montag kam es gegen 16.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Erbsälzerstraße, in Höhe der Hausnummer 9. Ein 10-jähriger Fahrradfahrer aus Werl fuhr von der Bäckerstraße kommend in die Erbsälzerstraße ein und erschrak sich vor einem entgegenkommenden silbernen Pkw, den er in dem Kurvenbereich nicht kommen sah. Der 10-Jährige bremste sein Fahrrad stark ab, stürzte auf die Fahrbahn und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der silberne Pkw, eventuell ein BMW, entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, möglicherweise, ohne den Unfall bemerkt zu haben. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922 91000 zu melden.(dk)

