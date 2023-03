POL-ESW: Pressebericht vom 17.03.2023 -2

Polizei Eschwege

Personen-und Fahrzeugkontrolle führt zum Auffinden von Diebesgut

Beamte der Eschweger Polizei sind gestern am frühen Nachmittag auf ein verdächtiges Fahrzeug aufmerksam geworden und unterzogen die Insassen und das Fahrzeug einer Kontrolle auf dem Parkplatz bei Kleinvach. Wie sich dabei herausstellte, befand sich im Fahrzeug Diebesgut (u.a. Lebensmittel, Spirituosen, Haushaltsgeräte) im Wert von über 500 Euro, welches einem Lebensmittel-Discounter in Eschwege zugeordnet werden konnte. Dort waren die Gegenstände am Vormittag geklaut worden. Im Fahrzeug unterwegs waren u.a. ein 58-jähriger Mann und eine 30-jährige Frau aus Schellerten, sowie ein 29-jähriger Mann und eine 26-jährige Frau aus Hildesheim, die im Anschluss an die Kontrolle zur Dienststelle nach Eschwege verbracht worden, wo sie sich weiteren Ermittlungsmaßnahmen unterziehen mussten. Das Diebesgut wurde sämtlich sichergestellt, die vier Tatverdächtigen, gegen die nun wegen Bandendiebstahls ermittelt wird, wurden später nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt.

Mehrere Müllsäcke und Matratze illegal entsorgt; Polizei sucht Zeugen

Ein weiterer Vorfall auf dem Parkplatz bei Kleinvach an der B 27 ist der Eschweger Polizei ist am Donnerstagabend gemeldet worden. Gegen 18.45 Uhr wurden unbekannte Personen dabei beobachtet, wie sie auf dem dortigen Parkplatz mehrere Säcke mit Restmüll illegal entsorgt haben. Die Personen sollen die Säcke achtlos auf den Parkplatz geworfen und dabei u.a. auch eine alte Matratze abgeladen haben. Im Anschluss fuhren die Personen in einem blauen VW Bulli davon, zu dem aber weiter nichts bekannt ist. Die Polizei in Eschwege hat in dem Fall Ermittlungen aufgenommen und die zuständige Straßenmeisterei zwecks Entsorgung des Mülls verständigt. Hinweise zu dem Vorfall bzw. dem blauen VW Bus nimmt die Polizei unter 05651/925-0 entgegen.

