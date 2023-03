Polizei Eschwege

POL-ESW: Bedrohungen mit Messer

Eschwege (ots)

Um 21:56 Uhr war gestern Abend ein 18-Jähriger aus Eschwege zu Fuß in der Klosterstraße in Eschwege unterwegs, als sich plötzlich ein ca. 50 Jahre alter Mann in den Weg stellte und nach Angaben des 18-Jährigen wirres Zeug redete. Als der Mann dann plötzlich auch noch ein Messer zog und damit in Richtung des 18-Jährigen drohte, zog dieser sein Tierabwehrspray und sprühte in Richtung des Bedrohenden, der daraufhin flüchtete. Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: ca. 50 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlanke Figur. Er hat ein faltiges Gesicht, wenige kurze Haare und war insgesamt von ungepflegter Erscheinung. Der Tatverdächtige trug ein graues Oberteil mit Kapuze und ist dem 18-Jährigen vollkommen unbekannt. Hinweise: 05651/9250.

weiterer Vorfall in Witzenhausen

Um 19:15 Uhr befuhr gestern Abend ein 32-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw die Straße "Hinter den Teichhöfen" in Witzenhausen. Dabei kam ihm eine unbekannte Person auf der Fahrbahn als Fußgänger entgegen, so dass er sein Auto abbremsen musste. Der Fußgänger hielt in diesem Moment ein Messer in der Hand und drohte mit diesem den Fahrer von der Beifahrerseite des Autos aus. Dabei zeigte er mit dem Messer in Richtung des Fahrers. Der Unbekannte soll auch was gesagt haben, was aber durch die geschlossenen Fahrzeugscheiben nicht hörbar war. Kurz darauf schlug der Tatverdächtige mit dem Messer gegen die Scheibe der Beifahrertür, die dadurch leicht beschädigt wurde. Derv 32-Jährige fuhr daraufhin sofort davon. Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 170 cm groß, komplett dunkel gekleidet. Er hatte mit einem Schal das Gesicht verdeckt. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

