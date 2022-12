Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brennender PKW auf der B62

Roth (ots)

Am 21.12.2022, gegen 08:30 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen brennenden PKW auf der B256 in Roth (Oettershagen). Beim Eintreffen der Funkstreifenwagenbesatzung wurde der brennende PKW bereits durch die FFW Hamm (Sieg) / Wissen (25 Kräfte im Einsatz) gelöscht. Es handelte sich um ein ukrainisches Fahrzeug welches über die B256 durch Oettershagen in Richtung Altenkirchen fuhr und mit fünf Insassen besetzt war. Der Fahrzeugführer bemerkte plötzlich Qualm, welcher aus der Motorhaube aufstieg. Als der Fahrzeugführer das Fahrzeug am Fahrbahnrand stoppte, um den Motorinnenraum zu überprüfen, brannte es bereits. Die Fahrzeuginsassen entfernten sich vom Fahrzeug und verständigten die Feuerwehr. Es wurde niemand verletzt. Augenscheinlich handelte es sich um einen technischen Defekt. Während der Bergung des Fahrzeugs musste die B256 kurzfristig gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell