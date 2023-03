Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 20.03.23

Eschwege (ots)

Auffahrunfall

Um 15:35 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 58-Jähriger aus Zwickau die B 27. Im Bereich des "Hoheneicher Rondell" bremste er seinen Pkw an der roten Ampel ab, was der nachfolgende 54-Jährige aus Wolfach zu spät bemerkte und mit seinem Auto leicht auffuhr. Der Sachschaden wird mit ca. 600 EUR angegeben.

Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird aus Bad Sooden-Allendorf gemeldet, die gestern Morgen in der Schulzengasse festgestellt wurde. Dort wurde ein am Fahrbahnrand geparkten Opel Astra angefahren. An dem Pkw wurden der Außenspiegel sowie die Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfall

Um 20:01 Uhr befuhr gestern Abend eine 50-Jährige aus der Gemeinde Meinhard mit ihrem Pkw die L 3403 zwischen Motzenrode und Jestädt. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das durch den Aufprall tödlich verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 400 EUR.

Versuchter Diebstahl, Sachbeschädigung

Zwischen dem 18.03.23, 21:00 Uhr und dem 19.03.23, 09:20 Uhr wurden in einem Mehrfamilienhaus in der Rothesteinstraße in Bad Sooden-Allendorf mehrere Schlösser im Keller beschädigt. Im Tatzeitraum begab sich ein unbekannter Täter in den Keller, wo an vier Kellertüren die Schlösser abmontiert und dabei zum Teil beschädigt wurden. Augenscheinlich wurde aus den Kellerräumen nichts entwendet. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise: 05652/9279430.

Sachbeschädigung an Baustellenbeschilderung

Um 06:15 Uhr wurde gestern Morgen festgestellt, dass Unbekannte in der Steinstraße in Bad Sooden-Allendorf die Baustellenbegrenzung beschädigten. Durch Zeugen wurde zu dieser Zeit ein lauter Knall vernommen, jedoch konnten weder Personen noch Fahrzeuge gesehen werden. Den Spuren nach ist davon auszugehen, dass die Begrenzung umgerissen oder umgetreten wurde. Schaden: ca. 100 EUR. Hinweise: 05652/9279430.

Polizei Hessisch Lichtenau

Raub

Am gestrigen Sonntag wurde in der Landgrafenstraße in Hessisch Lichtenau einem 18-Jährigen die Geldbörse geraubt. Die Tat ereignete sich zwischen 12:20 Uhr und 12:30 Uhr zwischen den zwei dortigen Unterführungen. Zur Tatzeit fragte ein unbekannter Täter den 18-Jährigen zunächst nach einer Zigarette, bedrohte ihn dann mit einem Messer und forderte die Herausgabe der Geldbörse. Anschließend nahm der Täter die Geldbörse aus der Hosentasche des 18-Jährige und beschädigte durch einen Schnitt mit dem Messer noch dessen Jacke. Er flüchtete nach der Tat in Richtung der Bahngleise.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Ca. 170 cm groß; zwischen 45 und 55 Jahre alt; deutscher Phänotyp. Schlanke, hagere Gestalt mit mittellange zerzausten Haaren. Auffällig waren die erweiterten Pupillen. Er war bekleidet mit einer grauen Regenjacke und einer blauen Jeans.

Entwendet wurden 150 EUR Bargeld; durch die Beschädigung an der Jacke entstand ein Schaden von 120 EUR. Hinweise nimmt die Kripo unter 05651/9250 entgegen.

Sachbeschädigung

In der Schulgasse in Hessisch Lichtenau kam es zu einer Sachbeschädigung an der Verglasung einer Haustür. Zusätzlich wurde noch ein Fenster der Altstadtwohnung beschädigt. Die Sachbeschädigung wurde am gestrigen Sonntagnachmittag festgestellt; die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Schaden: ca. 100 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Einbruch

Zwischen dem 10.03.23 und dem 18.03.23, 10:00 Uhr wurde in der Kirchstraße in Hebenshausen in ein Wohnhaus eingebrochen. Hierzu wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen, um in das Gebäude einzudringen. Im Haus wurden noch zwei Türen aufgebrochen, wodurch ein Sachschaden von insgesamt ca. 1000 EUR entstand. Entwendet wurde offenbar nichts. Hinweise nimmt die Kripo unter 05651/9250 entgegen.

Diebstahl einer Geldbörse

Am 18.03.23 wurde einer 77-Jährigen aus Witzenhausen während ihres Einkaufs die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Die Geschädigte hielt sich zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr im Aldi-Markt in der Straße "An der Bohlenbrücke" in Witzenhausen auf und bemerkte an der Kasse, dass der Reißverschluss der Handtasche geöffnet war. Im Portmonee befanden sich neben Ausweisdokumenten noch die Bankkarte und 35 EUR Bargeld. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

