LPI-GTH: Drogenfahrt gestoppt

Ilmenau (ots) - Unbekannte schoben gestern im Zeitraum von 16.00 Uhr bis 20.25 Uhr eine Restmülltonne von einem Einkaufmarkt in den Skaterpark in der Unterpörlitzer Straße und setzten sie vermutlich in Brand. Das Feuer griff auf ein Sprungelement über, die Tonne brannte vollständig nieder. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise werden von der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 ...

