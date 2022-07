POL-PPRP: Diebstahl eines Pedelec

Ludwigshafen (ots) - Ein am 18.07.2022 zwischen 10.30 und 11.15 Uhr in der Saarbrücker Straße abgestellter Sprinter wurde von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer an der Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Wurden Sie Zeuge? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, ...

