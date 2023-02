LPI-GTH: Mülltonne in Skaterpark in Brand

Landkreis Gotha (ots) - Eine 75-jährige Frau aus dem Landkreis Gotha fiel gestern Abend auf die derzeitig sehr häufig auftretende Betrugsmasche via Messengerdienst herein. Die Unbekannten gaben das Übliche vor - eine Tochter mit kaputtem Handy in einer Notlage- und drängten die Seniorin zu zwei Zahlungen von mehreren Hundert Euro. Sie kam der Bitte nach und überwies das geforderte Geld. (ah) Rückfragen bitte an: ...

