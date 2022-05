Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Eine Person nach Küchenbrand im Tönisvorster Ortsteil Vorst im Krankenhaus behandelt.

Tönisvorst (ots)

Zu einem Wohnungsbrand sind am frühen Samstagabend um 19:14 Uhr die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst auf die Oedter Straße im Ortsteil Vorst alarmiert worden. Bei Eintreffen hatten bereits alle Bewohner das Gebäude verlassen, in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses brannte es jedoch im Bereich der Küche. Der sofort eingesetzte Löschtrupp konnte das Feuer schon nach wenigen Minuten unter Kontrolle bringen und verhinderte so Schlimmeres. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung wurde zwischenzeitlich von den Notfallsanitätern des Rettungsdienstes versorgt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert. Anschließend wurden die anliegenden Wohnungen kontrolliert, bei denen jedoch keine Beschädigungen festgestellt wurden. Nach gut einer Stunde war der Einsatz für die 39 ehrenamtlichen Kräfte beendet.

