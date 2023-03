POL-ESW: Pressebericht 17.03.2023 -3

Polizei Eschwege

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Am Freitagmorgen befuhr ein 8-jähriger Junge aus Eschwege mit seinem Fahrrad die Albertstraße in Richtung Römheldstraße. Hinter dem Jungen befand sich ein Pkw in gleicher Richtung fahrend, der den Jungen in einer Kurve zur Römheldstraße überholte. Dabei kam es offenbar zu einer Berührung des Pkw am Hinterrad des Fahrrads, so dass der 8-Jährige in der Folge mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Golf kollidierte. Dabei ging an dem Golf der Außenspiegel zu Bruch. Am Fahrrad des 8-Jährigen entstand ebenfalls Sachschaden. Zudem zog sich der 8-Jährige bei dem Vorafll leichte Verletzungen zu. Das überholende Fahrzeug fuhr nach dem Vorfall weiter, ohne dass der Verkehrsteilnehmer seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachkam. Die Polizei in Eschwege ermittelt wegen nun Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Die Beamten vom Polizeiposten in Bad Sooden-Allendorf haben Ermittlungen gegen einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wegen Unfallflucht aufgenommen. Zwischen Mittwochmorgen 09.00 Uhr und Donnerstagmorgen 09.00 Uhr hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Verkehrsschild umgefahren. Der Schaden beläuft sich hier auf 500 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Verkehrsteilnehmer zur Unfallzeit die Gartenstraßer aus Richtung Waldisstraße kommend, in Richtung "Langer Weg". An der Einmündung Gartenstraße/Asbacher Landstraße kam das unbekannte Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und fuhr dann das Verkehrszeichen Vorfahrtstraße (Z. 306) um. Anschließend flüchtete der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise an den Polizeiposten Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0 oder an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Parkrempler; Schaden 150 Euro

Am Freitagmorgen kam es gegen 09.50 Uhr zu einem Parkrempler in Bad Sooden-Allendorf. Ereignet hat sich der Vorfall im Städtersweg auf dem Parkplatz des "Hagebaumarktes". Ein 79-jähriger Autofahrer aus Körle hatte seinen Pkw geparkt und dann beim Öffnen der Beifahrertür aus Unachtsamkeit einen Schaden am Kotflügel eines ebenfalls geparkten Pkw angerichtet. Dieser beläuft sich auf 150 Euro. Der Verursacher blieb ohne Schaden.

