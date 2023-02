POL-MG: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Polizei Mönchengladbach | SEK bei Durchsuchung wegen Verstoß Waffengesetz in Viersen im Einsatz

Mönchengladbach (ots) - Wie bereits berichtet, ist es am Donnerstag, 26. Januar, zu einem schweren Raub in einer Wohnung an der Reitbahnstraße gekommen. Eine Frau überfiel den 77-jährigen Wohnungsbesitzer und flüchtete erst nach einer längeren körperlichen Auseinandersetzung ohne Beute. Mithilfe des Mannes ist nun ein Phantombild der beschriebenen Täterin ...

