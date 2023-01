Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230116 - 0074 Frankfurt-Fechenheim: Autos beschmiert

Frankfurt (ots)

(dr) Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag (15. Januar 2023) im Zeitraum von 22:30 Uhr bis 06:45 Uhr zwei Fahrzeuge in Frankfurt-Fechenheim mit Graffiti beschmiert. Als sich die Tat ereignete, standen die Fahrzeuge Am Roten Graben an der dortigen Försterei.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der Tat und / oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755-53111 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

