POL-F: 230115 - 0072 Frankfurt-Seckbach: Unbekannter sprüht mit Pfefferspray

Frankfurt (ots) - (dr) Polizeibeamte kontrollierten am Samstagmittag in einem Hotel in der Moselstraße einen 41-jährigen Mann, welcher ihnen gegen 15:30 Uhr im Bereich der Niddastraße aufgefallen war, als er auf der Straße Drogen verkaufte. Dieser begab sich im Anschluss direkt in ein nahegelegenes Hotel. Als ...

