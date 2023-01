Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230115 - 0070 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Mutmaßlicher Heroindealer festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Polizeibeamte kontrollierten am Samstagmittag in einem Hotel in der Moselstraße einen 41-jährigen Mann, welcher ihnen gegen 15:30 Uhr im Bereich der Niddastraße aufgefallen war, als er auf der Straße Drogen verkaufte. Dieser begab sich im Anschluss direkt in ein nahegelegenes Hotel. Als der Mann dieses später wieder verlassen wollte, rechnete er wohl nicht mit Polizeibeamten, die ihn bereits erwarteten.

In der Hotellobby, als sie ihm die Kontrolle eröffneten, versuchte der 41-Jährige das in seinen Händen befindliche Rauschgift sofort zu vernichten, was jedoch durch die Beamten unterbunden werden konnten. Sie legten ihm Handfesseln an und stellten bei ihm rund 15 Gramm Heroin als Beweismittel sicher sowie im Nahbereich noch weitere in einer Dose befindliche 5 Gramm der Droge. Mittels eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses verschafften sich die Polizeibeamten Zugang zu dem angemieteten Zimmer des 41-Jährigen und wurden wiederum fündig. Hier stellten sie mehrere Plomben mit rund 46 Gramm an Heroin und auch eine Feinwaage sicher.

Für den wohnsitzlosen Mann, der sich ohne Ausweisdokument und Aufenthaltstitel im Bundesgebiet aufhält, ging es in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Handels mit Rauschgift verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell