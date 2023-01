Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230115 - 0067 Frankfurt-Heddernheim: 14-Jähriger beraubt

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 14-Jähriger hielt sich am Samstag, den 14. Januar 2023, im Bereich der Bushaltestelle Ernst-Kahn-Straße auf, als ihn zwei jugendliche Täter aufsuchten und mit dem Einsatz von Pfefferspray an dessen Mobiltelefon gelangten.

Die bislang unbekannten Täter setzten gegen den Geschädigten gegen 14:08 Uhr unvermittelt ein Reizstoffsprühgerät ein und versuchten zunächst, an dessen Rucksack zu gelangen. Da der 14-Jährige infolge des Pfefferspray kaum noch etwas sah, ruderte er mit den Armen, um die beiden Angreifer auf Distanz zu halten. Hierbei fiel offenbar sein Mobiltelefon auf den Boden, welches die beiden Täter nun an sich nahmen. Sie ließen von dem 14-Jährigen ab und flüchteten anschließend in Richtung "Im Weimel" in die angrenzende Grünanlage.

Personenbeschreibung:

1. Täter: Männlich, circa 170 cm groß, circa 14 bis 16 Jahre alt, schlanke Statur, dunkle längere Locken. 2. Täter: Männlich, circa 175 cm groß, circa 15 bis 16 Jahre alt; bekleidet mit einer schwarzen Jacke, trug eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Tatgeschehen und / oder den geflüchteten Tätern werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 11400 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell