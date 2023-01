POL-F: 230115 - 0066 Frankfurt-Bergen-Enkheim/Fechenheim: Warnbaken gestohlen

Frankfurt (ots) - (dr) Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am Freitagnachmittag (13. Januar 2023) auf der B3 zwischen Bad Vilbel und dem Preungesheimer Dreieck ein VW Golf in Brand. Ein 68-jähriger Autofahrer war gegen 13:20 Uhr auf der B3 in Richtung Frankfurt unterwegs, als er kurz vor dem Preungesheimer Dreieck eine starke Rauchentwicklung aus ...

