POL-F: 230115 - 0063 Frankfurt-Bundesstraße 3: Fahrzeugbrand

Frankfurt (ots) - (hol) Am Montag, dem 09.01.2023, gegen 18:30 Uhr, griffen zwei Jugendliche einen 50-Jährigen in Niederrad unvermittelt an. Der Vorfall ereignete sich in der Bruchfeldstraße vor einem dortigen Kiosk. Das Duo schlug auf den Mann ein und attackierte ihn zudem mit Reizgas. Selbst als dieser sich in den Kiosk flüchtete, setzten die beiden Angreifer ihre ...

