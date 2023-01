POL-F: 230115 - 0065 Frankfurt-Unterliederbach: Schwerer Unfall am Bahngleis

Frankfurt (ots) - (dr) Am gestrigen Donnerstag kam es in einem Einkaufszentrum in der Europa-Allee zu einem Sexualdelikt, als ein 24 Jahre alter Mann ein Mädchen unsittlich berührte. Zeugen schritten ein und hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Eine 11-Jährige hielt sich gegen 16:10 Uhr in dem Einkaufszentrum auf und wollte gerade die ...

mehr