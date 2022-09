Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbrüche in Umkleidekabinen auf Sportplätzen

Drolshagen / Wenden (ots)

Drolshagen / Wenden- Insgesamt 15 Diebstähle aus Umkleidekabinen an Fußballplätzen sind am Freitag (16. September) bei der Polizei Olpe angezeigt worden.

Zunächst drang ein unbekannter Täter zwischen 18:30 Uhr und 20:30 Uhr in eine Spielerumkleide auf dem Fußballplatz in der Straße "Zum Öhlchen" in Schönau ein. Dort stahl er mehrere Fahrzeugschlüssel und verschaffte sich so Zugang in die am Fußballplatz geparkten Fahrzeuge. Er stahl mehrere Geldbörsen mit Bargeld und Ausweisdokumenten.

Am selben Abend entwendete ein Unbekannter auf dem Fußballplatz "Am Burscheid" in Drolshagen während eines Fußballspiels zwischen 21 und 22 Uhr aus einer Mannschaftsumkleide Wertgegenstände wie Geldbörsen, Pkw-Schlüssel und Bargeld.

Insgesamt erbeutete der Unbekannte mehrere hundert Euro sowie Wertgegenstände und Ausweisdokumente. Zeugen beobachteten in beiden Fällen einen Mann, der sich folgendermaßen beschreiben lässt:

- Alter: 50-55 Jahre

- Statur: schmal

- Größe: circa 180 cm

- Aussehen: graue kurze Haare, grauer Voll- bzw. Kinnbart, ungepflegtes Erscheinungsbild

- Bekleidung: Jeanshose, dunkle Jacke, großen dunklen Rucksack - ungepflegtes Erscheinungsbild

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Diese prüft auch, ob ein Tatzusammenhang besteht. Gleiches gilt auch für Taten, die in gleichgelagerter Art und Weise in der jüngeren Vergangenheit zur Anzeige gebracht wurden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell