Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person

Wenden (ots)

Am Samstagabend, den 17.09.2022, kam es um 21:20 Uhr auf der Kreuzung Kreuztaler Straße - Koblenzer Straße in Wenden-Gerlingen zu einem Verkehrsunfall. Eine 54-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Kreuztaler Straße aus Richtung Wenden kommend und beabsichtigte nach rechts auf die Koblenzer Straße in Richtung Olpe abzubiegen. Dazu musste sie an der Haltelinie verkehrsbedingt anhalten um den bevorrechtigen Verkehr passieren zu lassen. Diesen Umstand übersah jedoch die nachfolgende 20-jährige Pkw-Fahrerin und fuhr der 54-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 54-Jährige leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2500,- Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell