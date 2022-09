Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfall zwischen Pkw und Motorroller

Olpe (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorroller hat sich am Mittwoch (14. September) gegen 17:25 Uhr auf der K 6 ereignet. Dabei befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Auto die Grubenstraße in Richtung Kreisstraße 6. Er beabsichtigte dann nach links, in diese einzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Motorroller eines 17-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt die Kreisstraße befuhr. Der Fahrer des Motorrollers wurde leicht verletzt. Er wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt und begab sich im Anschluss an die Unfallaufnahme eigeneständig in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand Sachschaden im zweistelligen, an dem Roller im dreistelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell