Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Ladekabel eines E-Bikes gerät in Brand ++ Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und Leichtverletzter ++ Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Ladekabel eines E-Bikes gerät in Brand ++

Achim. Am Donnerstagmorgen kam es zum Brand in der Garage eines Einfamilienhauses in der Straße Zur Graft. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet das Ladekabel eines E-Bikes in Brand. Die freiwillige Feuerwehr Achim war mit vier Fahrzeugen vor Ort und löschte den Brand. Das Einfamilienhaus blieb von dem Feuer verschont. Im Zuge des Brandes wurden zwei Männer - 65 und 37 Jahre alt - verletzt. Beide kamen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden kann bisher nicht beziffert werden. Die Brandursache ist bisher unbekannt und nun Gegenstand der Ermittlungen, die andauern. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Rundballenpresse brennt vollständig aus ++

Oyten. Am Donnerstagmittag geriet eine Rundballenpresse in der Straße Backsberg in Brand. Diese brannte dabei vollständig aus, wobei das Feuer teilweise auf das Feld übergriff, auf dem die Rundballenpresse abgestellt war. Die Feuerwehr war vor Ort und löschte den Brand im weiteren Verlauf. Verletzt wurde dabei niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf 50.000 EUR. Die Ermittlungen, die auch die ungeklärte Brandursache umfassen, dauern an. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.

++ Verkehrsunfall - VW nicht mehr fahrbereit ++

Oyten. Am Donnerstagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Achimer Straße (L 167). Niemand wurde verletzt, der Sachschaden beträgt über 10.000 EUR. Der 54 Jahre alter Fahrer eines BMW war auf der Straße am Wehlacker unterwegs. Als er an der Kreuzung in die Achimer Straße einbog, bemerkte er ersten Informationen zufolge einen 41-Jährigen zu spät, die Achimer Straße mit seinem VW in Richtung Ortsmitte befuhr. Es kam zum Unfall, bei dem zwar niemand verletzt wurde, jedoch Sachschaden an beiden Fahrzeugen entstand. Dieser beläuft sich auf über 10.000 EUR. Der VW war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit.

++ Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und Leichtverletzter ++

Ottersberg. Am Donnerstagmittag ereignete sich auf der Straße Wümmingen (L 155) ein Verkehrsunfall. Eine 18-Jährige wurde leicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf 19.000 EUR. Die 18-Jährige war mit ihrem VW Polo auf L 155 in Richtung Mitteldorf unterwegs. Bei der Anschlussstelle Posthausen bog sie nach links ab, um auf die Autobahn 1 auffahren. Dabei bemerkte sie ersten Informationen zufolge einen VW Arteon zu spät, welcher ihr auf der L 155 entgegenkam. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, wobei die 18-Jährige leicht verletzt wurde. Die beiden Insassen des VW Arteon - 52 und 56 Jahre alt - blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf 19.000 EUR.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Von der Fahrbahn abgekommen ++

Worpswede. Auf der Osterweder Straße (L 153) kam am Donnerstagnachmittag eine 76 Jahre alte Ford-Fahrerin von der Straße ab und verunfallte. Verletzt wurde niemand. Der 76-Jährige war auf der L 153 in Richtung Worpswede-Ortskern unterwegs. Zwischen der Martha-Vogeler-Straße und der Alten Molkerei kam sie aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in die Hecke. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand, andere Unfallbeteiligte gab es auch nicht. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf 5.000 EUR. Der Ford musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die L 153 kurzzeitig voll gesperrt werden.

++ Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall ++

Ritterhude. Am Donnerstag, gegen 19:00 Uhr, ereignete sich auf des Straße Heidkamp (K 37) ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Eine 19-Jährige Opel-Fahrerin war auf der K 37 in Richtung Platjenwerbe unterwegs. Als sie nach links auf den Parkplatz einer dortigen Diskothek einbog, bemerkte sie ersten Informationen zufolge einen entgegenkommenden VW zu spät, sodass es zum Zusammenstoß kam. Dabei wurde die 19-Jährige sowie ihre Mitfahrer - eine 19-Jährige und ein 22-Jähriger - leicht verletzt. Der 30-Jährige VW-Fahrer sowie die vier weiteren Insassen im VW blieben nach derzeitigem Stand unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt über 8.000 EUR.

