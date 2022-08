Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ In Wohnmobil eingebrochen ++ Unbekannte entwenden Kennzeichen ++ Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

LANDKREIS VERDEN

++ Unbekannte entwenden Kennzeichen ++

Achim. Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag entwendeten bisher unbekannte Täter Autokennzeichen eines Ford. Der schwarze Ford Fiesta war in der Straße Hühnerkamp abgestellt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche gebeten werden, sich bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.

++ In Wohnmobil eingebrochen ++

Verden. In der Hönischer Straße kam es zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen zu einem Einbruch in ein Wohnmobil der Marke Fiat. Die bisher unbekannten Täter öffneten zunächst gewaltsam eine Tür zum Wohnmobil. Im Anschluss betreten und durchsuchen sie dieses. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist zunächst nicht bekannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

++ Verkehrsunfall mit drei Beteiligten ++

Verden. Am Mittwoch, gegen 17:30 Uhr, ereignete sich auf der Hamburger Straße (B 215) ein Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren - verletzt wurde niemand. Eine 23 Jahre alter Opel-Fahrerin war auf der Hamburger Straße in Richtung Walle unterwegs. Dass kurz vor der Neuen Schulstraße eine 32-Jährige mit ihrem VW verkehrsbedingt wartete, bemerkte die Opel-Fahrerin offenbar zu spät, sodass sie auf das Heck des VW auffuhr. Dadurch wurde der VW auf den Jaguar eines 56-Jährigen geschoben, der in derselben Fahrtrichtung vor dem VW stand. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

++ Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Kirchlinteln. Am Mittwoch, gegen 21:00 Uhr, kam es auf der Kreuzung Holtumer Dorfstraße (K 11)/Am Bauernholze/Hinterm Buschhof zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde. Der 41 Jahre alte Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespannes (Zugfahrzeug mit Anhänger) war auf der Straße Am Bauernholze unterwegs. Auf dem Anhänger waren Strohballen geladen. Als der 41-Jährige nach links in die Holtumer Dorfstraße einbog, lösten sich ersten Informationen zufolge mehrere Strohballen und fielen vom Anhänger auf den dortigen Radweg herunter. Eine 66-jährige Pedelec-Fahrerin, die auf dem Radweg unterwegs war, stieß mit einem Strohballen zusammen und stürzte. Dabei wurde sie leicht verletzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwoch, gegen 14:30 Uhr, kam es auf der Bremer Heerstraße (L 135) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 60 Jahre alter Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Der Motorradfahrer war auf der L 135 in Richtung Ritterhude unterwegs. Nahe der Straße Sandbergweg querte ein 27-Jähriger mit seinem VW die L 135 und bemerkte dort ersten Informationen zufolge den Motorradfahrer zu spät. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf zumindest 7.000 EUR.

