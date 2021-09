Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruch in Bäckerei

Lengerich (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Sonntag (12.09.21), 12.30 Uhr und Montag (13.09.21), 14.30 Uhr Zutritt einer Bäckerei an der Tecklenburger Straße verschafft. Die Täter hebelten ein Fenster mit einem unbekannten Gegenstand auf und gelangten so ins Innere. Dort durchwühlten sie mehrere Räume. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand ein Tresor mit einer Geldkassette. Der Beuteschaden liegt im dreistelligen Eurobereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Lengerich entgegen unter Telefon 05481/9337-4515.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell