POL-VER: ++ Verkehrsunfall - ein Unfallbeteiligter alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs ++ Farbe verloren ++ Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Von der Fahrbahn abgekommen ++

Oyten. Am Dienstag, gegen 06:00 Uhr, kam es auf der Bergstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-Jähriger kam von der Straße ab - der Sachschaden ist zwar größer, verletzt wurde jedoch niemand. Der 59-Jährige war mit seinem Skoda auf der Bergstraße unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kam er nahe der Lesumstraße nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und einen Zaun und kam im weiteren Verlauf in einem Vorgarten zum Stehen. Insgesamt entstand ein erheblicher Sachschaden von zumindest über 1.000 EUR. Der Skoda musste abgeschleppt werden. Weder der 59-Jährige noch andere wurden verletzt.

++ Zusammenstoß mit geparktem Pkw ++

Achim. Am Dienstagvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Verdener Straße, bei dem ein 88 Jahre alter Ford-Fahrer leicht verletzt wurde. Der Ford-Fahrer war auf der Verdener Straße unterwegs. Nahe der Straße Am Alten Mühlenberg bemerkte er ersten Informationen zufolge einen Citroen, der am Fahrbahnrand geparkt war, zu spät und stießt mit diesem zusammen. Dabei wurde der 88-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Die Fahrzeuge waren infolgedessen nicht mehr fahrbereit.

++ Verkehrsunfall - ein Unfallbeteiligter alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs ++

Achim. Im Einmündungsbereich der Straßen K 6 und K 23 (beide haben Straßennamen "Badener Holz") kam es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einem BMW und einem VW. Der 23 Jahre alte BMW-Fahrer war alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der VW-Fahrer, ein 41 Jahre alter Mann, war auf der K 6 aus Richtung Badenermoor kommend in Richtung K 23 unterwegs. Der 23-Jährige befuhr die K 6 aus Richtung Baden kommend und bog an der Einmündung nach links in die K 23 ab. Ersten Informationen zufolge bemerkte er den von rechts kommenden VW zu spät. Es kam zum Zusammenstoß, wobei jedoch niemand verletzt wurde. Der An beiden Fahrzeugen entstand derartiger Sachschaden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden lässt sich auf zumindest 10.000 EUR beziffern. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei Achim fest, dass der 23-Jährige alkoholisiert war - die Atemalkoholkontrolle ergab 1,1 Promille. Der 23-Jährige musste sich infolgedessen einer Blutprobe unterziehen. Weiterhin war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis ein.

++ Motorradfahrer verunfallt mit Reh ++

Kirchlinteln. Auf der Straße Holtumer Weg (K 21) kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 17-Jähriger leicht verletzt wurde. Der 17-Jährige war mit seinem Motorrad (Leichtkraftrad) von Kirchlinteln in Richtung Holtum (Geest) unterwegs. Zwischen den Straßen Botterbusch und Brammer Weg kreuzte ersten Informationen zufolge ein Reh die Fahrbahn, mit dem der 17-Jährige zusammenstieß. Er stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von zumindest 2.000 EUR. Es musste abgeschleppt werden.

++ Brand von 4 qm Vegetation ++

Dörverden. Am Dienstag, zwischen 17:45 Uhr und 18:30 Uhr, kam es zu einem Brand beim Deich nahe der Sympherallee. Aus bisher unbekannter Ursache gerieten dort 4 qm Vegetation in Brand. Diese Feuerwehren aus Dörverden und Stedorf löschten dann den Brand. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die gebeten werden sich unter 04231/8060 zu melden.

++ Farbe verloren ++

Achim. Am Dienstagnachmittag war ein 26 Jahre alter Fahrer eines Pritschenwagens war auf der A 27 in Richtung Cuxhaven zwischen den Anschlussstellen Langwedel und Achim-Ost unterwegs. Auf der Transportfläche waren mehrere Paletten mit Farbeimern geladen, die während der Fahrt verrutschten und ausliefen. Das sorgte für eine entsprechende Spur in weißer Farbe, die sich bis zu einem Firmengelände nahe der Anschlussstelle Achim-Ost fortzog. Andere Verkehrsteilnehmende alarmierten die Polizei. Die Beamten der Autobahnpolizei Langwedel folgten der Farbspur, welche sie zu dem 26 Jahre alten Fahrer und dem nun mit Farbe überströmten Pritschenwagen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten allerdings noch weitere Mängel fest: Der Pritschenwagen war nicht versichert, weiterhin besteht der Verdacht, dass es sich bei dem Führerschein des 26-Jährigen um eine Fälschung handelt. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen Pflichtversicherungsgesetz ein. Weiterhin leiteten sie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der unzureichenden Ladungssicherung ein. Für die Reinigungsarbeiten auf der A 27 musste über mehrere Stunden der rechte Fahrstreifen gesperrt werden, was für eine erhebliche Staubildung führte.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten ++

Ritterhude. Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Ihlpohler Heerstraße (L 135), bei dem ein 25 Jahre alter BMW-Fahrer und sein 25 leicht verletzt wurden. Der 25-Jährige war auf der B 74 in Richtung Bremen-Nord unterwegs und bog nach rechts in die L 135 ein. Im weiteren Verlauf verlor der BMW-Fahrer am Ausgang der langgezogenen Rechtskurve aus bisher nicht geklärter Ursache die Kontrolle über seinen BMW und stieß mit einem Sattelauflieger zusammen, der am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Bei dem Verkehrsunfall wurden die beiden Insassen leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf über 30.000 EUR. Der BMW wurde abgeschleppt.

