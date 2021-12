Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Null-Promille in der Probezeit

Lippstadt (ots)

Das mit der Null-Promille-Grenze und dem Einfluss von Drogen im Straßenverkehr hatte ein 19-jähriger Autofahrer aus Delbrück wohl nicht mehr so richtig in Erinnerung gehabt. Mit einem positiven Urinvortest auf Kokain und 0,38 Promille nach dem Atemalkoholvortest ging es bei einer Verkehrskontrolle am Sonntag (5. Dezember 2021) um kurz nach 23 Uhr von der Klosterstraße weiter zur Polizeiwache nach Lippstadt. Dort entnahm in ein Arzt eine Blutprobe. Nun muss der junge Mann mit einer Verlängerung seiner Probezeit, einem Bußgeld, einem Punkt in Flensburg und mit der Belegung eines Aufbauseminars rechnen. (reh)

