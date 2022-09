POL-OE: Zeugen gesucht: Unbekannte beschädigen Autos auf Pendlerparkplatz

Finnentrop (ots) - Aus einem in der Straße "Im Siepen" in Illeschlade geparkten Auto hat ein unbekannter Täter in der Nacht von Mittwoch (14. September, 18 Uhr) auf Donnerstag (15. September, 06:45 Uhr) eine Geldbörse entwendet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand schlug der Unbekannte dafür die hintere Verglasung der Beifahrertür ein und entwendete dann den Geldbeutel aus dem Handschuhfach inklusive Bargeld, Debitkarte ...

