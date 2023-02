POL-MG: Nachtragsmeldung zu Schwerer Raub - 77-Jähriger in eigener Wohnung überfallen

Mönchengladbach (ots) - Am Loosenweg in Neuwerk ist eine 36-jährige Frau am Dienstag, 31. Januar, gegen 7.30 Uhr mit ihrem Pedelec ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Nach eigener Aussage stürzte die Frau, nachdem sie gebremst und die Kontrolle über das Pedelec verloren hatte. Sie zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagenteam brachte die Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (cr) Rückfragen von ...

