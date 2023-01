Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schwerer Raub - 77-Jähriger in eigener Wohnung überfallen

Mönchengladbach (ots)

In Rheydt hat eine Frau am Donnerstagmorgen, 26. Januar, einen 77-jährigen Mann in seiner Wohnung an der Reitbahnstraße überfallen und angegriffen. Nach einer längeren körperlichen Auseinandersetzung flüchtete die Täterin ohne Beute.

Nach bisherigem Ermittlungsstand klingelte die Frau gegen 9.45 Uhr an der Wohnungstüre des 77-Jährigen. Über die Gegensprechanlage gelang es der Unbekannten den Mann unter einem Vorwand zum Öffnen der Haustüre zu bewegen. Als die Wohnungstür ein Stück weit geöffnet war, drängte sie sich in die Wohnung. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine längere körperliche Auseinandersetzung. Während der Rangelei gab sie auf Nachfrage an, dass sie Geld wolle. Als der 77-Jährige ihr daraufhin antwortete, dass er nur wenig Geld im Haus habe und sich weiter vehement zur Wehr setzte, ließ sie von ihm ab und zog sich gegen 10.15 Uhr aus der Wohnung zurück. Anschließend flüchtete die die Frau in Richtung Von-Galen-Straße. Der 77-Jährige informierte umgehend die Polizei. Während der Auseinandersetzung erlitt er Blessuren, die im Nachgang ärztlich behandelt werden mussten.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach der Verdächtigen verlief negativ.

Die Frau wird wie folgt beschrieben: Sie ist 35 bis 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und hat eine vergleichsweise kräftige Statur. Dazu hat sie dunkle Augen und Kinn lange, dunkelbraune Haare. Bei der Tat trug sie eine gestreifte Wollmütze, einen längeren schwarzen Mantel, Wollhandschuhe, schwarze bzw. dunkelgraue Leggins und schwarze Stoffschuhe.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und / oder Angaben zur Täterin machen können, sich unter Rufnummer 02161-290 zu melden. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell