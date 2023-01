POL-MG: Einbruch in Geschäft

Mönchengladbach (ots) - Dank mehrerer aufmerksamer Zeugen hat die Polizei Freitagnacht, 27. Januar, um kurz vor 1 Uhr einen 46-jährigen Mann stellen können, der gerade dabei war, sich an geparkten Autos zu schaffen zu machen. Die Zeugen hatten beobachtet, wie der 46-Jährige die Straße entlangging und an mehreren Autos an die Türgriffe fasste, um zu prüfen, ob die Wagen verschlossen sind. In ein unverschlossenes ...

mehr