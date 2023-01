POL-MG: Einbruch in Geschäftsräume

Mönchengladbach (ots) - Am Mittwoch, 25. Januar, gegen 23.15 Uhr ist eine 37-jährige Frau auf der Dahlener Straße bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Die 37-jährige war als Beifahrerin mit ihrem 41-jährigen Freund in einem weißen Mitsubishi in Fahrtrichtung Rheindahlen unterwegs. Auf dem Rücksitz saß die gemeinsame fünfjährige Tochter. Aus noch ungeklärter Ursache kam das Auto nach rechts ab und ...

