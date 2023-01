Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugen beobachten Dieb: Polizei stellt 46-Jährigen

Mönchengladbach (ots)

Dank mehrerer aufmerksamer Zeugen hat die Polizei Freitagnacht, 27. Januar, um kurz vor 1 Uhr einen 46-jährigen Mann stellen können, der gerade dabei war, sich an geparkten Autos zu schaffen zu machen.

Die Zeugen hatten beobachtet, wie der 46-Jährige die Straße entlangging und an mehreren Autos an die Türgriffe fasste, um zu prüfen, ob die Wagen verschlossen sind. In ein unverschlossenes Auto war er eingedrungen und hatte aus diesem Wertgegenstände mitgenommen.

Die eingesetzten Beamten brachten den Mann zur Polizeiwache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen sie den 46-Jährigen wieder und schrieben Strafanzeige wegen Diebstahl aus Kraftfahrzeugen. (km)

