POL-ESW: Pressebericht vom 21.03.23

Polizei Eschwege

Gegen Vordach gefahren

Um 09:45 Uhr befuhr gestern Morgen ein 60-jähriger Witzenhäuser mit einem Lkw den Parkplatz der Zulassungsstelle in der Bahnhofstraße in Eschwege. Dabei kollidierte der Lkw mit der rechten Anhängeraufbauseite das Vordach des dortigen Carports, wodurch sich der Anhängeraufbau stark verzog. Das Vordach wurde ebenfalls beschädigt; der Gesamtschaden wird mit ca. 5.000 EUR angegeben.

Unfall beim Ausparken

Auf dem Parkplatz der Werrataltherme "Am Gradierwerk" in Bad Sooden-Allendorf beschädigte gestern Abend, um 21:47 Uhr, ein 20-jähriger Witzenhäuser mit seinem Pkw beim Ausparken einen geparkten Pkw Skoda. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 20:02 Uhr, ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meinhard, der auf der L 3403 in Richtung Motzenrode unterwegs war. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Versuchter Diebstahl

Am gestrigen Montag überstieg gegen 15:40 Uhr ein Unbekannter einen ca. zwei Meter hohen Zaun, um auf das Gelände des E-Werks - Kulturfabrik in der Mangelgasse in Eschwege zu gelangen. Dort versuchte er ein Fahrrad zu entwenden, ließ aber davon ab, als er von einer Zeugin angesprochen wurde. Daraufhin flüchtete er mit einem blauen Fahrrad, mit dem er offensichtlich zum Tatort gefahren war, in Richtung Tränenbrücke. Der Tatverdächtige soll ca. 180 cm groß; ca. 50 - 60 Jahre alt und von schlanker Figur sein. Er trug ein rotes Shirt mit schwarzen Ärmeln und eine dunkle Hose. Hinweise: 05651/9250.

Zigarettenautomat entwendet

Heute Morgen, um 07:28 Uhr, wird der Polizei gemeldet, das im Bereich der Straße "Im Boden" in Oberhone in der dortigen Feldgemarkung ein Zigarettenautomat aufgefunden wurde. Wie sich herausstellte, wurde dieser in der vergangenen Nacht in der Hinterlandstraße mitsamt der Dübel von einer Hauswand abgehebelt. In der Feldgemarkung wurde der Automat dann aufgehebelt und die darin befindlichen Zigaretten sowie das Bargeld entwendet. Durch das Herausreißen des Zigarettenautomaten aus der Hauswand wurde die Fassade ebenfalls beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Polizei Sontra

Unfall im Einmündungsbereich

Um 10:40 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 86-Jähriger aus Herleshausen die Eisenacher Straße in Herleshausen. Eine 53-Jährige aus Gerstungen befuhr die Brandenburgstraße und beabsichtigte in die Eisenacher Straße einzubiegen. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der 86-Jährige den Blinker nach rechts (Richtung Rewe-Markt) gesetzt, fuhr aber geradeaus weiter. Die 53-Jährige fuhr auf die Eisenacher Straße ein, im Glauben, dass der andere Pkw abbiegt. Dadurch kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge mit einem Sachschaden von ca. 9000 EUR.

Lkw gestreift

Ca. 12.000 EUR Sachschaden entstanden gestern Mittag bei einem Unfall auf der B 27 zwischen Wichmannshausen und Sontra. Gegen 12:00 Uhr befuhr eine 53-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw die Bundesstraße in Richtung Sontra. Dabei geriet sie kurzzeitig zu weit nach links, wodurch es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lkw kam. Dieser wurde von einem 46-Jährigen aus Kassel gefahren. Der Pkw streifte dadurch die linke Anhängerseite, die ebenfalls beschädigt wurde. Während der Pkw abgeschleppt werden musste, wurden bei dem Lkw die beschädigten Reifen gewechselt, so dass dieser die Fahrt fortsetzen konnte. Verletzt wurde keiner der Beteiligten.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Ausparken; Unfallflucht

Um 11:50 Uhr parkte gestern Vormittag eine 78-Jährige aus Witzenhausen mit einem Pkw Kombi auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Südbahnhofstraße in Witzenhausen aus. Dabei fuhr sie gegen einen gegenüber geparkten VW Golf, der im Heckbereich beschädigt wurde. Die Fahrerin stieg daraufhin aus und begutachtete den Schaden, stieg wieder in ihr Auto ein und fuhr davon. Im Rahmen der Fahndung konnte sie kurz darauf ermittelt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben.

