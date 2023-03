Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 22.03.23

Eschwege (ots)

Entgegen der Einbahnstraße gefahren

17.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall, der sich gestern Abend in der Oderstraße in Eschwege ereignet hat. Zur Unfallzeit befuhr eine 25-Jährige aus der Gemeinde Meißner mit ihrem Pkw die die Gartenstraße stadtauswärts. Von dort bog sie verbotswidrig nach links in die Oderstraße ein und fuhr somit entgegen der Einbahnstraße durch die Straße. In einer Rechtskurve kam es dann zum frontalen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einer 62-Jährigen aus Waldkappel gefahren wurde. Der Pkw der 25-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Auffahrunfall

Um 15:10 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 58-Jährige aus Wahlhausen mit ihrem Pkw den Zubringer zur B 27 in Bad Sooden-Allendorf. Verkehrsbedingt musste sie im Einmündungsbereich abstoppen, was der nachfolgende 61-Jährige aus Eitorf zu spät bemerkte und mit seinem Pkw auffuhr. Schaden: ca. 1200 EUR.

Wildunfall

Um 05:15 Uhr befuhr heute früh ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Treffurt die B 250 in Richtung Wanfried. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, wodurch ein Sachschaden von ca. 800 EUR am Pkw entstand.

Versuchter Diebstahl von Zigarettenautomat

Im Rahmen der Ermittlungen zum gestern gemeldeten Diebstahl eines Zigarettenautomaten in der Hinterlandstraße in Oberhone konnte festgestellt werden, dass auch versucht wurde, einen weiteren Zigarettenautomaten im Kirchweg in Oberhone von der Hauswand abzuhebeln. Da dieses nicht gelang, blieb es beim Sachschaden von ca. 200 EUR. Die Tatzeit wird mit 01:30 Uhr und 02:00 Uhr am 21.03.23 angegeben. Hinweise: 05652/9279430.

Polizei Sontra

Hund vergiftet

Bei der Polizei in Sontra wurde ein Vorfall angezeigt, der sich bereits am vergangenen Samstag, 18.03.23 in Sontra-Ulfen ereignet hat. In den Nachmittagsstunden wurde offensichtlich ein vergifteter Köder auf ein Grundstück in der Rendaer Straße geworfen, welches der Hund, ein dreijähriger Bolonka-Havanese, aufnahm. Diese Tat dürfte sich in den Nachmittagsstunden zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr ereignet haben. Die Tierhalterin fuhr noch an dem Nachmittag zum Tierarzt (Tierklinik), wo sich bei der tierärztlichen Untersuchung (Blutuntersuchung) herausstellte, dass es sich bei dem Gift um Rattengift handelt. Der Hund konnte durch die zeitnahe Behandlung gerettet werden. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung an Pkw

Auf dem Parkplatzgelände der Haltestelle "Orthopädische Klinik" in Hessisch Lichtenau wurde am 20.03.23, zwischen 13:20 Uhr und 23:05 Uhr ein dort geparkter grünfarbener VW Golf durch Unbekannte beschädigt. Den Spuren nach wurde gegen den rechten vorderen Kotflügel getreten, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand.

Kennzeichendiebstahl

Angezeigt wurde gestern noch der Diebstahl eines amtlichen Kennzeichens "KS-WA 367", welches an einem Pkw-Anhänger in der Rommeröder Straße in Walburg angebracht war. Die Tat ereignete sich bereits am vergangene Wochenende zwischen dem 18.03.23, 19:00 Uhr und dem 19.03.23, 14:00 Uhr. Hinweise in beiden Fällen unter Tel.: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Von Fahrbahn abgekommen

Um 22:31 Uhr befuhr gestern Abend ein 38-Jähriger mit einem Sattelzug mit polnischer Zulassung die B 27 zwischen Neu-Eichenberg und Witzenhausen. Der Fahrer beabsichtigte dann auf einen neben der Fahrbahn befindlichen Schotterparkplatz aufzufahren, unterschätzte dabei aber den Wendekreis des Sattelzuges, wodurch der Anhänger eine Böschung hinabrutschte. Da eigene Versuche sich aus der misslichen Lage zu befreien scheiterten, musste ein Abschleppunternehmen angefordert werden, um den Anhänger aus dem Graben zu ziehen. Der Sachschaden wird mit ca. 10.000 EUR angegeben.

Unfall beim Ausparken; Unfallflucht

Zwischen dem 20.03.23, 19:00 Uhr und dem 21.03.23, 09:00 Uhr wurde in der Straße "Vor der Schanze" in Witzenhausen ein Opel Astra im linken hinteren Bereich angefahren und beschädigt. Der Pkw war am Fahrbahnrand geparkt und wurde offensichtlich beim Ausparken oder Rangieren angefahren. Der Verursacher ist flüchtig. Sachschaden: ca. 500 EUR; Hinweise: 05542/93040.

Geldbörsendiebstahl

Im Aldi-Markt in der Straße "An der Bohlenbrücke" in Witzenhausen ereignete sich gestern Vormittag ein Geldbörsendiebstahl. Gegen 10:10 Uhr wurde einer 82-Jährigen aus Witzenhausen der am Rollator mitgeführte Einkaufsbeutel mit Geldbörse gestohlen. Neben der Geldbörse (Bargeld, Dokumente) befanden sich noch ein Schlüsselbund in dem Einkaufsbeutel. Schaden: ca. 200 EUR. Hinweise: 05542/93040.

