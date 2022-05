POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zeugensuche nach Verkehrsunfall - ein Autofahrer leicht verletzt

Freiburg (ots) - Ein jugendlicher Fahrradfahrer hat sich am Dienstagmorgen, 17.05.2022, in WT-Tiengen leicht verletzt. Gegen 07:40 Uhr hatte der 15-jährige in der Schaffhauser Straße mit dem Lenker eine Mülltonne touchiert und war gestürzt. Zur ambulanten Versorgung kam er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sein Fahrrad blieb unbeschädigt. Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle ...

mehr