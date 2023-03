Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 23.03.2023 -2-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Gelddiebstahl angezeigt; Tatverdächtiger kurz darauf durch Polizei gestellt

Heute Morgen ist bei den Beamten der Eschweger Polizei ein Gelddiebstahl zur Anzeige gebracht worden, der sich am Mittwochabend im McZ-Schnellrestaurant in Grebendorf ereignet hatte. Gegen 20.29 Uhr war eine bis dato unbekannte, männliche Person in den Verkaufsräumen des Restaurants erschienen und hatte vom Verkaufstresen ein Gurkenglas mit Trinkgeld (100 Euro in Münzgeld) geklaut. Der Zufall wollte es, dass sich während der Anzeigenerstattung durch den Restaurantinhaber heute Morgen eine der Mitarbeiterinnen bei ihrem Chef telefonisch meldete und mitteilte, dass sich der mutmaßliche Täter des gestrigen Diebstahls momentan wieder im Bereich des Restaurants aufhalten würde. Die Streifen der Eschweger Polizei konnten aufgrund des Hinweises im Bereich Grebendorfer Hüttchen schließlich einen 29-jährigen Mann vorläufig festnehmen, der das besagte Gurkenglas mit Münzgeld in einem Fahrradanhänger mitgeführt hatte. Der 29-Jährige, der aus dem Kreis Freden (Leine) stammt, wurde auf der Dienststelle in Eschwege dann weiteren Ermittlungsmaßnahmen unterzogen, später aber wieder auf freien Fuß entlassen. Der Mann muss sich nun wegen des Diebstahls strafrechtlich verantworten.

Wildunfall

Heute Morgen kollidierte eine 39-jährige Autofahrerin aus Albungen mit einem Reh, als sie auf der B 452 von Reichensachsen nach Eschwege unterwegs war. Das Tier verendete nach der Kollision, der Schaden am Wagen der Frau beziffert sich auf 2000 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell